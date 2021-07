WindTre si presenta alla stagione estiva con una nuova offerta dedicata a tutti gli attuali clienti di operatori MVNO. L’operatore telefonico, nato dalla fusione di Wind e Tre Italia, ha infatti lanciato la nuova promozione WindTre GO 101 Star + Limited Edition attivabile con Easy Pay. L’offerta, come già spiegato, è riservata agli utenti che decidono di abbandonare il proprio operatore virtuale per passare a WindTre portando con se il proprio numero.

WindTre: Go 101 Star + Limited Edition è una promozione pazzesca

L’offerta di WindTre Go Star + 101 Limited Edition offre in un unico pacchetto chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili del territorio nazionale; inoltre l’offerta comprende anche 200 SMS, anche questi verso qualunque operatore. Il pezzo forte della promozione però riguarda il pacchetto dati. L’offerta comprende infatti ben 101 Giga per la navigazione internet per di più al massimo della velocità disponibile, quindi anche in 5G dove il segnale fosse disponibile.

L’offerta poi ha un prezzo davvero incredibile, il costo mensile per l’attivazione infatti è di appena 7,99 euro al mese; la promozione è attivabile con Easy Pay quindi con metodo di pagamento automatico attraverso carta di credito, carta conto e conto corrente.

La promozione però non è rivolta a chiunque; si configura infatti nel quadro delle cosiddette operator attack. ad avere la possibilità di accedere a questa fantastica promo saranno gli utenti di alcuni operatori virtuali, nello specifico: Iliad, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile. Purtroppo invece non sarà disponibile per i clienti provenienti dai seguenti operatori: ho. Mobile, LycaMobile, Kena Mobile, Very Mobile e Spusu.