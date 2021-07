WhatsApp: con il nuovo trucco sarà facile spiare le persone gratis

Non sarebbe poi così difficile stare attenti a tutto quello che può succedere attraverso il web. Ricordiamo infatti che si tratta di un luogo apparentemente sicuro dove tutti spesso perdono ogni forma di controllo, soprattutto delle proprie azioni. Si può però incappare sovente in problematiche non facili da risolvere, le quali sono legate anche ad applicazioni molto famose.

Una su tutte potrebbe essere WhatsApp, applicazione di messaggistica che ormai non è esente all’utilizzo di nessuno. Tutti infatti se ne servono da diversi anni vista l’immediatezza con cui si può sfruttare e le opportunità che offre. Durante gli anni sono stati risolti tantissimi problemi e uno su tutti sarebbe quello dello spionaggio, il quale non sarebbe più possibile. Tutte le applicazioni che un tempo permettevano di farsi gli affari altrui oggi non hanno più alcun tipo di influenza, anche se qualcuno avrebbe trovato un metodo alternativo.

WhatsApp: con questa nuova applicazione si possono spiare le persone ma solo nei movimenti

Secondo quanto riportato ultimamente ci sarebbe un’applicazione in grado di spiare le persone su WhatsApp in merito ai movimenti giornalieri. Si tratta di Whats Tracker, piattaforma di terze parti che scaricata dal web permetterà di tenere traccia di entrate ed uscite di qualsiasi utente.

Basterà infatti scaricare l’applicazione e tenerla attiva in background tutta la giornata, con le notifiche istantanee che arriveranno quando la persona da voi monitorata entrerà o uscirà da WhatsApp. Saranno quindi riportati allo spione di turno gli orari precisi di entrata e di uscita con un report a fine giornata.