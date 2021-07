WhatsApp: aggiornamento in arrivo con una funzione desideratissima

Durante l’ultimo periodo WhatsApp è stata in grado di riportare tantissimi aggiornamenti che hanno migliorato ulteriormente un’applicazione già priva di concorrenza. Stiamo parlando infatti di una piattaforma di messaggistica istantanea che grazie a tutte le innovazioni riportati in questi anni riesce a dominare tranquillamente. Ci sono infatti tantissime funzionalità all’interno di WhatsApp che permettono di andare ben oltre i semplici messaggi istantanei.

Si è parlato infatti tantissimo in questi mesi dall’ultimo update, quello che è stato in grado di migliorare le note vocali con un aggiornamento incredibile. Queste infatti ora sono riproducibili anche al doppio della velocità, riducendo quindi i tempi di ascolto di una qualsiasi nota audio. Questo aggiornamento è stato accolto in maniera contrastante dal pubblico, con qualcuno che crede che la funzione sia stata snaturata. Nel frattempo però la maggior parte delle persone risultano felici.

WhatsApp: arrivano alcuni nuovi aggiornamenti molto interessanti per il futuro

Secondo quanto riportato dalle ultime notizie trapelate sul web, WhatsApp sarebbe pronta ad introdurre nuovi aggiornamenti. Uno su tutti sarebbe quello più desiderato dal pubblico da diversi anni a questa parte, ovvero la possibilità di sincronizzare i messaggi in automatico su ogni nuovo dispositivo. Ricordiamo infatti che da Apple ad Android e viceversa è impossibile importare le chat di WhatsApp.

“E’ stata una grande sfida tecnica far sincronizzare correttamente i messaggi e i contenuti su tutti i dispositivi configurati, anche quando la batteria del telefono si scarica, ma abbiamo risolto questo problema e non vediamo l’ora di lanciare l’aggiornamento“.

Arriverà poi molto presto anche la possibilità di utilizzare un solo account su più dispositivi allo stesso tempo.