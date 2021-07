Vodafone è stata ancora una volta protagonista nelle precedenti settimane di una rimodulazione sui costi mensili. Il provider inglese ha deciso di modificare i costi di alcune sue iniziative molto popolari. Tra le varie promozioni, è rilevante l’aumento dei prezzi per la ricaricabile Special 50 Giga.

Vodafone, più 2 euro per la tariffa da 50 Giga

La Special 50 Giga è da sempre una delle tariffe più apprezzate dagli utenti di Vodafone. Questa promozione è una delle tariffe dedicate alle operazioni di portabilità del numero da altro gestore.

La cattiva notizia per i clienti che hanno attivato in passato Special 50 Giga sta tutta nei nuovi listini. Gli abbonati infatti saranno chiamati ad un pagamento extra di 2 euro ogni trenta gironi. I clienti che pagavano sino a qualche mese fa 7,99 euro ogni trenta giorni, ora dovranno pagare 9,99 euro. Previsto invece un costo di 8,99 euro per gli utenti con precedente prezzo pari a 6,99 euro.

A differenza delle precedenti occasioni, poi, Vodafone non ha previsto delle rimodualzioni per le sue soglie di consumo. I clienti con la Special 50 Giga avranno sempre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso chiunque e 50 Giga per la navigazione internet.

Le nuove condizioni contrattuali di Vodafone sono valide solo ed esclusivamente per una serie di vecchi utenti. Il gestore, invece, ha previsto una sorpresa per i nuovi abbonati che attiveranno questa ed altre tariffe nei vari bundle. Il provider offre infatti la garanzia di costo bloccato nei primi sei mesi di abbonamento, in linea con gli accordi stipulati con AGCOM.