L’azienda cinese Vivo aveva annunciato circa un mese fa un nuovo smartphone di fascia media con supporto alle reti 5G. Ora, però, l’azienda ha deciso di presentare una ulteriore variante di quest’ultimo con supporto questa volta alle reti 4G, ovvero il nuovo Vivo Y53s 4G. Vediamo brevemente le differenze tra i due dispositivi.

Vivo Y53s: arriva ufficialmente anche la variante con supporto al 4G

Come già accennato, il noto produttore cinese ha deciso di non abbandonare del tutto la connettività 4G, anzi. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stato presentato in veste ufficiale il nuovo Vivo Y53s 4G. Quest’ultimo, da un punto di vista estetico e del design, non differisce molto dal fratello dotato del supporto alle reti di quinta generazione.

La parte frontale ospita infatti un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.58 pollici in risoluzione FullHD+ e con un notch a goccia centrale a forma di V. Cambia, tuttavia, la frequenza di aggiornamento che qui si ferma ai soli 60Hz. La parte posteriore dello smartphone, poi, ha anch’essa un design simile all’altro modello, anche se qui è però presente una tripla fotocamera. In particolare, abbiamo un sensore principale da 64 megapixel, un sensore macro da 2 megapixel e uno di profondità da 2 megapixel.

Cambia poi ovviamente il processore. Se sul modello 5G avevamo il SoC Snapdragon 480, a bordo della variante 4G è presente il SoC MediaTek Helio G80, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Rimane poi la batteria da 5000 mAh, con supporto però alla ricarica rapida da 33W anziché da 18W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y53s 4G sarà distribuito in Vietnam ad un prezzo al cambio di circa 255 euro. Per il momento non abbiamo informazioni su un suo possibile arrivo in Europa.