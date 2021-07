In questi giorni, Vodafone sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti l’offerta tariffaria Vodafone Special 50 Digital Edition al costo di 7 euro al mese. Anche se nell’SMS winback non viene specificato, è possibile comunque usufruire di Vodafone Open.

Una volta ricevuta la proposta dell’operatore, il cliente può attivare l’offerta sia online che nei negozi, entro una data di scadenza personalizzata. Scopriamo insieme cosa comprende.

Torna in Vodafone con la Special 50 Digital Edition a 7 euro al mese

Attivando Vodafone Special 50 Digital Edition, si ottiene ogni mese un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G. In alcuni casi il costo dell’offerta è pari a 7 euro al mese, ma non è escluso che altri clienti possano ricevere un prezzo mensile differente.

Ecco l’esempio di un SMS: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il XX/XX”. Di recente, alcune campagne SMS dedicate alle offerte Special 50 Digital Edition e Special 100 Digital Edition, sono state utilizzate dall’operatore anche per promuovere Vodafone Open.

Si tratta di un servizio che permette ai nuovi clienti di provare l’offerta per 30 giorni senza vincoli. Nel dettaglio, passando ad un altro operatore prima del rinnovo, si viene rimborsati del costo di attivazione, del costo del primo mese e del prezzo della stessa portabilità in uscita.