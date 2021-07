TIM vuole garantire le migliori promozioni a tutti i nuovi clienti. L’obiettivo del gestore italiano per questa stagione estiva è quello di effettuare una concorrenza costante contro le tariffe low cost di Iliad, in particolare contro la Flash 120. Nel mese di Luglio, gli abbonati potranno contare su alcune interessanti tariffe.

Tra le migliori promozioni che TIM mette a disposizione dei nuovi abbonati, spicca la Gold Pro. I clienti che andranno ad attivare questa ricaricabile potranno beneficiare di un ticket con telefonate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo per il rinnovo dell’offerta è pari a 7,99 euro con il rinnovo ogni trenta giorni.

Se la Gold Pro è una delle migliori offerte per costi e soglie di consumo, altrettanto vantaggiosa sarà la ricaricabile Steel Pro. In questo caso, gli abbonati che scelgono questa tariffa riceveranno chiamate senza limiti, SMS infiniti verso tutti e 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo di rinnovo previsto per gli abbonati sarà di 6,99 euro sempre con pagamento ogni trenta giorni.

I clienti di TIM che decidono di aderire ad una di queste due tariffe dovranno ottemperare ad alcune condizioni. In primo luogo, gli abbonati dovranno aggiungere una quota di attivazione pari a 10 euro per la ricezione della SIM. Fondamentale sarà poi la portabilità del numero da Vodafone, WindTre, Iliad e altri gestori virtuali. Per attivare queste proposte ci si può rivolgere direttamente ad uno degli store ufficiali di TIM sul territorio nazionale.