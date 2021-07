TikTok ha avuto un incredibile successo in questi mesi, tant’è che i numeri ora sono davvero importanti e le ambizioni dell’azienda, capeggiata da ByteDance, sono quelle di essere quanto più lungimiranti è possibile. Infatti, per milioni di persone, in particolare per i più giovani, non è solamente un social network tra i vari che ci sono sul mercato, ma è anche l’unico che tendono ad utilizzare. Quindi, TikTok è diventato un vero e proprio punto di riferimento per chi lo usa.

In tal senso, è partita un’iniziativa molto importante che prende il nome di TikTok Resumes e consiste nel candidarsi per posizioni lavorative oppure cercare possibili impiegati. Il programma allo stato attuale è attivo solamente negli Stati Uniti ed è stato organizzato in collaborazione con una selezione di grandi brand che, tramite TikTok, avranno la possibilità di trovare nuovi candidati per varie posizioni.

TikTok Resumes: il progetto è davvero interessante, ma attualmente è solo per gli USA

Infatti, si legge sul blog ufficiale della piattaforma cinese, sono valide quelle che iniziano da entry-level fino ad altre che richiedono un’esperienza maggiore. I candidati inoltre sono chiamati a realizzare un video dove mostrano “le loro capacità e la loro esperienza in maniera creativa”, andando ad aggiungere #TikTokResumes all’interno della descrizione.

Allo stato attuale, hanno aderito delle aziende molto importanti, come WWE, Target, Chipotle e Shopify, le quali per questa sessione di prova andranno ad accettare candidature dal 7 al 31 luglio. Tuttavia, non è assolutamente impossibile pensare che in futuro iniziative di questo tipo possano prendere importanza sempre di più e altre aziende importanti si interessino al progetto.