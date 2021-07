Samsung si conferma tra i produttori di smartphone maggiormente attivi sul mercato globale. Nelle ultime ore sono trapelati importanti dettagli su un nuovo modello entry-level in cantiere per la casa sudcoreana.

Stiamo parlando di colui che si chiamerà Galaxy A12s il nuovo smartphone entry-level di Samsung. Si tratterà di un dispositivo di fascia bassa, dunque particolarmente accessibile in termini di prezzo. Scopriamo insieme qualche caratteristica.

Samsung Galaxy A12: il nuovo entry level sta arrivando

Il modello è stato avvistato presso il database del Bluetooth SIG, nelle due varianti identificate dai codici SM-A127F e SM-A127M. Entrambe hanno la certificazione per integrare un modulo Bluetooth 5.0 e il supporto dual SIM. Ci si aspetta che Galaxy A12s sarà una versione leggermente migliorata dell’attuale Galaxy A12, in particolare sotto l’aspetto del processore e della fotocamera.

La presenza di due varianti potrebbe indicare la volontà di Samsung di commercializzarlo in mercati diversi. Al momento non conosciamo i piani dell’azienda in merito alla disponibilità nei mercati europei e al periodo di lancio. Possiamo solamente ricordarvi che il prossimo 11 agosto 2021 il colosso presenterà al mondo i nuovi modelli foldable.

Stiamo parlando di Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 che, ovviamente, avranno un prezzo molto più alto rispetto quello che potrà avere il nuovo modello entry level. Negli ultimi giorni si è però parlato di un prezzo leggermente più basso al lancio, rispetto ai loro predecessori. Nulla è ancora certo, non ci resta che attendere ancora un mese per scoprire con i nostri occhi i due nuovi smartphone.