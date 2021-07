Netflix: alla ricerca di novità, ecco le serie tv e i film che usciranno a Luglio

Luglio è il mese delle rivincite. Dopo un lungo periodo caratterizzato dal lockdown, intere giornate a casa, ore passate in cucina a fare qualche dolce o a lavorare, la piattaforma è pronta per sfornare tante serie tv, film e documentari e rendere così la nostra estate unica. Ecco la lista completa delle uscite del mese.

Netflx: l’elenco completo delle serie tv e dei film

01/07

Audible (documentario)

Young Royals (serie tv)

Generazione 56k (serie tv)

Labyrinth (film)

02-09-16/07

Fear Street – La trilogia (film)

Haseen Dillruba (film)

Mortale Stagione 2 (serie tv)

The 8th Night (film)

04/07

We the People – Alla scoperta della democrazia americana (serie tv)

07/07

I migliori amici dell’uomo Stagione 2 (serie tv)

Cat People (serie tv)

La guerra dei vicini (serie tv)

08/07

Resident Evil: Infinite Darkness (film)

Elize Matsunaga: c’era una volta un crimine (serie tv – documentario)

09/07

Atypical Stagione 4 (serie tv)

Virgin River Stagione 3 (serie tv)

Biohacker Stagione 2 (serie tv)

The Water Man (film)

13/07

The Good Doctor Stagioni 1-3 (serie tv)

14/07

A Classic Horror Story (film)

Rete privata: chi ha ucciso Manuel Buendìa? (documentario)

Heist: rapine incredibili (serie tv – documentario)

15/07

Non ho mai… Stagione 2 (serie tv)

Beastars Stagione 2 (serie tv)

16/07

In poche parole Stagione 3 (serie tv)

Deep (film)

Naomi Osaka (serie tv – documentario)

In vacanza su Marte (film)

21/07

Trollhunters: L’ascesa dei Titani (film)

Sexy Beast (serie tv)

23/07

Sky Rojo Stagione 2 (serie tv)

Masters of the Universe: Revelation (serie tv)

L’ultima lettera d’amore (film)

Come vendere droga online (in fretta) Stagione 3 (serie tv)

Feels Like Ishq (serie tv)

Fidanzati per caso (film)

28/07

Tattoo Redo: nuova vita ai tatuaggi (serie tv)

29/07

Resort to Love – All’amore non si sfugge (film)

30/07

Outer Banks Stagione 2 (serie tv)

L’ultimo mercenario (film)

Centaurworld: il mondo dei centauri (serie tv)

John DeLorean: mito e magnate (serie tv)