Cresce sempre di più l’attesa per i prossimi episodi de La casa di carta. La serie tv più popolare di Netflix si prepara al suo ritorno per l’ultima ed attesissima stagione che segnerà i destini di alcuni tra i protagonisti più amati dal pubblico, dal Professore a Tokyo.

La casa di carta, la doppia uscita dei nuovi episodi

Durante le precedenti settimane, vi abbiamo parlato dei ritardi che hanno caratterizzato la produzione de La casa di carta nel corso dell’anno. Anche la produzione iberica, infatti, si è dovuta adattare alle norme anti Covid che, difatti, hanno rallentato la ripresa delle varie scene.

La notizia circa la fine delle riprese è stata rilanciata dalla stessa Netflix ad inizio Giugno. L’annuncio via social ha fatto il paio con la pubblicazione di una locandina promozionale lanciata già in primavera.

Finalmente ora giungono anche notizie più certe per la messa in onda della serie tv. Come annunciato, la quinta stagione de La casa di carta si dividerà in due parti. Una prima parte degli episodi sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 3 Settembre 2021.

Per quanto concerne la seconda parte, invece, gli appassionati dovranno attendere sino al mese di Dicembre.

La conclusione di una serie cult come La casa di carta già sta portando a sentimenti malinconici da parte del pubblico. Ad alleviare la mancanza per i fans, però potrebbero esserci una serie di spin off, già al vaglio di Netflix. La tv streaming sta valutando delle serie parallele a La casa di carta, anche se per ora non trapelano rumors ulteriori.