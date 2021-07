L’ultima stagione de La Casa di Carta si fa sempre più vicina, mancano ormai poco meno di due mesi. Gli abbonati a Netflix e tutti i fan della serie non vedono l’ora di poter mettere le mani sullo show; tuttavia la quinta stagione de La Casa di Carta, con gran rammarico degli appassionati, sarà divisa in due parti.

Dunque, quella che il 3 settembre vedrà la luce sarà solo la prima metà dell’ultima stagione della serie spagnola; per poter guardare il finale della stagione si dovrà aspettare infatti fino al tre di dicembre. Rilasciata inoltre anche la sinossi ufficiale di questa quinta stagione e, a quanto pare, i problemi della banda non faranno che aumentare. Sta infatti per arrivare un nemico ben più temibile di quelli attuali.

La Casa di Carta 5: scopriamo insieme la sinossi ufficiale dell’ultima stagione

“La banda è stat rinchiusa Banca di Spagna per oltre cento ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il loro momento più buio è alle porte dopo aver perso uno di loro. Il Professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga“.

La sinossi dello show Netflix però non finisce qui; le cose infatti possono andare anche peggio di come già non siano: “Proprio quando sembra che nient’altro possa andare storto, entra in scena un nemico molto più potente di quelli che hanno affrontato: l’esercito. La fine della più grande rapina della storia si avvicina e ciò che è iniziato come una rapina si trasformerà in una guerra“.