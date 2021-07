Iliad: nuova offerta con 120GB, ecco il prezzo e il 5G in regalo

Non ci sono limiti ormai alla grandezza di Iliad, gestore che è riuscito a bypassare la potenza di tutte le altre aziende che da tempo riescono a dominare il mondo degli smartphone dal punto di vista della telefonia mobile. Secondo quanto riportato gli ultimi dati lasciano pensare che prossimamente il gestore proveniente dalla Francia potrebbe dichiarare un seguito pari a 9 milioni di utenti in Italia.

Si tratterebbe di un grosso passo in avanti rispetto agli scorsi 7 milioni, i quali risultavano già un grandissimo traguardo raggiunto. Attualmente i numeri sono dalla parte di Iliad grazie anche alle offerte disposte sul sito ufficiale che con i contenuti e con i prezzi riescono a battere chiunque. Si tratta infatti di soluzioni che arrivano ad offrire fino a 120 giga in 5G e con prezzi nettamente fuori dal mercato per chiunque. Inoltre ci sono da valutare tutti i servizi che il provider mette a disposizione e in maniera totalmente gratuita.

Iliad: l’offerta da 120 giga torna disponibile allo stesso prezzo insieme a quella da 80 giga in 4G

Quelli che credevano che Iliad non avrebbe ripristinato l’offerta da 120 giga, si sbagliavano di grosso. Quest’ultima è infatti ritornata in auge subito dopo la scadenza programmata lo scorso 30 giugno alle ore 18:00.

Ora il nome è Giga 120 ma di certo non cambiano i contenuti che restano disponibili come prima. Ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 120 giga in 5G per navigare sul web al prezzo di 9,99 € al mese per sempre. C’è poi anche l’offerta da 80 giga che cambia visti gli 80 giga in 4G disponibile al prezzo di 7,99 € al mese per sempre.