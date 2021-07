Iliad è sempre concentrata sui nuovi clienti. Per ottenere un ampio successo di pubblico anche durante la stagione estiva, il provider francese ha deciso di confermare per i suoi clienti la promozione Flash 120. Questa tariffa prevede sempre con un costo mensile di 9,99 euro con i consumi previsti in chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 120 Giga per la connessione internet sotto rete 5G.

Iliad, le tariffe in alternativa alla Flash 120

Se la Flash 120 rappresenta la migliore tariffe per i nuovi abbonati di Iliad, in listino sono disponibili anche una serie di ricaricabili aggiuntive. Una menzione particolare deve essere data alla Giga 80.

La Giga 80 è divenuta la promozione successiva alla famosa e popolare Giga 50. I clienti che andranno ad attivare questa ricaricabile riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati ai numeri della rubrica e 80 Giga per internet. Il prezzo è di 7,99 euro ogni trenta giorni. Nel ticket inoltre sono anche inclusi 6 Giga per il roaming dai paesi UE.

Se la Giga 80 e alla Flash 120 sono le grandi novità per l’estate di Iliad, a listino c’è anche una grande conferma: la Giga 40. La promozione storica del gestore francese prevede sempre chiamate illimitate, SMS infiniti e 40 Giga per navigare in rete. Il costo è di 6,99 euro.

Tutte le promozioni previste per i nuovi clienti di Iliad, dalla Flash 120 sino alla Giga 40, necessitano di una spesa extra di 10 euro in sede di attivazione per la ricezione della SIM. Le migliori offerte sono dedicate a chi effettua il passaggio da altro provider o l’attivazione di un nuovo numero.