Di recente, ho. mobile ha lanciato tramite i suoi canali social un’iniziativa pubblicitaria dal nome ho. Sticker. Mediante la suddetta, i clienti avranno l’opportunità di ricevere in regalo una ricarica telefonica di 5 euro. Lo spot di ho. mobile fa vedere chiaramente un ragazzo su sfondo bianco a cui vengono fatte varie domande sull’iniziativa. Scopriamo di seguito ulteriori dettagli a riguardo.

ho. mobile: un nuovo spot per promuovere ho. sticker

Mediante ho. Sticker, che sarà disponibile fino al 31 agosto 2021, l’operatore di Vodafone permette di andare a collezionare vari sticker digitali, i quali sono disponibili all’interno dell’app per device mobili. Gli sticker possono essere applicativi o editoriali: i primi si possono sbloccare nel momento in cui la relativa azione ad essi collegati viene effettuata; quelli editoriali, invece, non prevedono nessuna azione da fare preventivamente.

Quindi, ciascuno di questi sticker permette di avere punti, ma solo dopo averli riscattati completando dei mini questionari. Se il cliente ho mobile riesce a raggiungere i 30 punti, potrà avere in omaggio una ricarica telefonica, come detto prima, di 5 euro. In più, nello spot viene anche citato il servizio Riparti. Questa funzionalità permette di anticipare il rinnovo dell’offerta nel momento in cui il traffico dati disponibile è al di sotto dei 5 giga.

A fine spot, la voce narrante parta delle offerte tariffarie da 5,99 euro al mese attivabili online con spedizione a domicilio o ritiro nelle edicole convenzionate. Se volete ulteriori informazioni, recatevi sul sito ufficiale.