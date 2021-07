Nell’ultimo periodo parecchi utenti stanno segnalando di ricevere chiamate da numeri sconosciuti, che poi si presentano come operatori Enel e avvisano di pesanti modifiche delle condizioni contrattuali.

I numeri da cui le chiamate provengono sembrano perlopiù recapiti mobili generici, ma ricevendo una chiamata viene spontaneo rispondere a qualsiasi numero. Peccato si tratti di una truffa, e anche ben congegnata: i chiamanti riescono anche a definire di quale fornitura Enel si è intestatari, indicando con precisione l’indirizzo con via e numero civico dell’utenza in questione.

Enel si è quindi attivata in prima persona per ridurre i disagi dei cittadini che, sentendo di condizioni contrattuali modificate a proprio sfavore, vengono indotti con l’inganno ad aderire a nuove condizioni contrattuali più congeniali. In realtà si tratta di un modo per estorcere dati personali e far migrare gli utenti su altri operatori del settore energetico.

Enel avvisa gli utenti: le chiamate che state ricevendo non sono nostre se non provengono da questi numeri ufficiali

Nella mail che Enel sta inviando ai propri utenti, l’azienda allerta i clienti sulla truffa e definisce quali sono i contatti ufficiali del servizio clienti.

Gentile cliente,

cerchiamo sempre di proteggerti, per questo ti ricordiamo che puoi mettere al sicuro il tuo numero di telefono fisso e il tuo indirizzo postale iscrivendoti al Registro Pubblico delle Opposizioni : strumento previsto dalla legge italiana e messo a disposizione di tutti i cittadini al fine di non ricevere più comunicazioni di tipo commerciale da parte di enti/soggetti indesiderati.

Enel invita i propri clienti a iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni tramite questo link http://www.registrodelleopposizioni.it/it/abbonati/iscrizione, per fare in modo che il proprio contatto telefonico fisso non possa essere impiegato per questo genere di scopi illeciti. E continua:

“Noi ci mettiamo la faccia! Enel Energia contatta solo da call center siti in Italia ed esclusivamente da questi numeri:

0239623790

0239623792

08118826790

08118826792

Operatori telefonici che tentano un contatto attraverso numeri differenti da quelli elencati sopra, non agiscono per conto di Enel Energia.”