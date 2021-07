CoopVoce: le offerte EVO fino a 50GB in 4G a partire da 4 euro

Non ci sono tanti dubbi in merito alla grande efficienza dei gestori virtuali che durante gli ultimi anni stanno riuscendo a dominare ad alternanza. Infatti pian piano ogni provider di questo tipo riesci a mettere la testa davanti, spuntandola sui rivali per poco. CoopVoce è uno dei preferiti da parte del pubblico, il quale sta realizzando finalmente che queste soluzioni potrebbero risultare davvero interessanti sia per il risparmio che per l’effettiva qualità.

Inoltre c’è un altro aspetto da non sottovalutare che è quello dell’affidabilità. Chiunque abbia sottoscritto una delle offerte di CoopVoce negli ultimi anni, ha detto di non aver mai subito torti o di aver trovato sorprese lungo il percorso. Proprio per questo la fiducia verso i provider virtuali sta aumentando a dismisura, così come i contenuti che le aziende mettono a disposizione del pubblico. Infatti sul sito ufficiale di CoopVoce ci sono tre offerte degna di nota grazie alle loro qualità in termini di contenuti e in termini di prezzo.

CoopVoce: gli utenti possono avere tre offerte strepitose

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS