Ne stiamo parlando già da un mese. WhatsApp, secondo quanto rivelato da Mark Zuckerberg in persona, avrebbe in cantiere 3 novità davvero fantastiche. Anche questa volta è un tweet a rivelare l’imminente arrivo di una delle funzionalità più attese per WhatsApp. Si tratta del supporto multidispositivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

“WhatsApp chiederà il tuo aiuto per testare la prima versione del programma beta multidispositivo. Devi utilizzare la versione beta più aggiornata di WhatsApp per Android e iOS“. Questo è quanto ha twittato WABetaInfo in merito al prossimo lancio della funzione multidispositivo sull’app del Gruppo Facebook.

WhatsApp will ask for your help to test the first version of multi-device beta program 🔥

You need to use the most updated beta version of WhatsApp for Android and iOS.

