alle due aziende di telecomunicazione WINDTRE di per non aver informato a dovere i propri utenti, sia per quanto concerne la telefonia fissa che mobile prepagata, d

I due operatori hanno però replicato, dicendo che le informazioni che vengono definite mancanti sono accessibili sui due siti internet, oltre ad essere disponibili sempre tramite l’assistenza clienti. Nonostante queste due risposte, l’AGCOM non si è convinta, dicendo che le due informazioni dovevano essere recapitate annualmente e direttamente all’operatore.

“L’elenco di informazioni visualizzabile in fattura, piuttosto che nell’Area personale o nell’App, non può assurgere al livello di una sintesi ad hoc in cui siano illustrate complessivamente le condizioni economiche che possano immediatamente far percepire i costi ricorrenti riferiti ai singoli servizi di cui fruiscono gli utenti e la conseguente spesa che ne deriva. Tale prospetto economico disvela il suo maggior valore proprio laddove, in ipotesi, nel corso dell’anno l’utente abbia mutato le offerte attive – eliminandone alcune oppure aggiungendone altre – ovvero siano intervenute modifiche unilaterali di contratto, tutt’altro che infrequenti, le cui informative spesso si limitano a riportare l’oggetto della modifica, quale, a titolo esemplificativo, l’incremento di prezzo”.