In queste ultime settimane abbiamo visto sia in veste ufficiale sia per mezzo di alcune indiscrezioni diversi nuovi smartphone della serie Galaxy M di Samsung. Nonostante questo, però, sembra che a breve arriverà un altro dispositivo noto come Samsung Galaxy M52. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco ricevuto la certificazione 3C.

Il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy M52 certificato dalla 3C

Il Samsung Galaxy M32 è da poco sbarcato ufficialmente per il mercato italiano, mentre il Samsung Galaxy M22 è ormai prossimo al debutto. Tuttavia, come già accennato, oltre a questi due device vedremo arrivare molto presto un altro membro della famiglia Galaxy M. Lo smartphone in questione si chiamerà Samsung Galaxy M52.

Nel corso delle ultime ore, in particolare, questo dispositivo medio di gamma ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente 3C. Stando a quanto riportato su di essa, il nuovo mid-range a marchio Samsung potrà contare su una batteria piuttosto capiente da 5000 mAh. Si tratta di una capacità leggermente inferiore rispetto a quella presente sui due fratelli minori Galaxy M22 e Galaxy M32 (che hanno una batteria da 6000 mAh), ma comunque sufficiente per raggiungere ottimi risultati dal punto di vista dell’autonomia.

Oltre a questo, grazie ai rumors e ai leaks dei giorni scorsi conosciamo anche altre piccole specifiche tecniche. Andando più nel dettaglio, stando a quanto è emerso il nuovo Samsung Galaxy M52 potrà contare su un comparto fotografico con quattro sensori fotografici: uno principale da 64 megapixel, uno grandangolare da 12 megapixel, uno macro da 5 megapixel e infine un ultimo sensore di profondità. Le prestazioni, invece, sembra che saranno affidate al SoC Snapdragon 778G targato Qualcomm.