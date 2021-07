Da poco PlayStation Store ha dato ufficialmente il via alle nuove offerte sui contenuti aggiuntivi per quanto concerne i titoli di maggior successo che sono disponibili su PS4 e PS5. Gli utenti di PlayStation andranno quindi a risparmiare su tanti DLC e season pass per quanto concerne vari videogiochi di successo.

Questa è una delle tante promozioni che sono state avviate ultimamente, le quali vanno ad includere una nuova offerta della settimana su un amatissimo sparatutto in prima persona. La promozione sui DLC si va ad unire alla nuova serie di offerte che prende il nome di Il Pianeta degli Sconti, la quale ha messo in saldo diversi prodotti videoludici molto importanti.

Tra i tanti DLC che sono in offerta, abbiamo le espansioni di The Witcher 3 Wild Hunt, molto apprezzate dagli utenti per la quantità di contenuti. Il pass espansioni è disponibile a 7,49 euro contro i 24,99 euro del prezzo normale.

PlayStation Store: tante offerte interessanti per tutti

Chi è appassionato ai picchiaduro, sarà sicuramente interessato anche ai tre Season Pass di Tekken 7, dove ci sono sconti tra il 70% e il 50%. In più, gli utenti potranno trovare diversi contenuti aggiuntivi su tanti giochi in offerta fino al 60%, come il Season Pass di Resident Evil 7. Interessante anche la promozione agli access pass di Hitman 3, la quale permetterà di accedere a tutte le ambientazioni di Hitman 1 GOTY Edition e Hitman 2 nel terzo capitolo.

La lista completa di tutti i DLC scontati è consultabile a questo link o nella sezione apposita tramite la vostra console. È importante ricordare che le offerte sui contenuti aggiuntivi termineranno il 22 luglio 2021.