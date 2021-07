Gli smartphone Motorola XT2143-1 e XT2153-1 sono stati certificati dall’ente cinese TENAA, e le specifiche hardware punterebbero dirette a quelle trapelate nei giorni scorsi relative ai Motorola Edge 20 e Edge 20 Pro. Oltre a questi due modelli, secondo indiscrezioni, dovrebbe arrivare anche una variante “lite”.

La certificazione del Motorola Edge 20 rivela la presenza di un processore octa-core da 2,4GHz, presumibilmente uno Snapdragon 778G di Qualcomm, supportato da 6GB/8GB/12GB di RAM e 128GB/256GB/512GB di spazio di archiviazione. Ce n’è decisamente per tutti i gusti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Motorola: mancano solo poche certificazioni al lancio di Edge 20 ed Edge 20 Pro

Basato su sistema operativo Android 11 di Google, solitamente in versione molto “stock”, Edge 20 avrà dimensioni di 163,5 x 76,2 x 7,1mm, un peso di 165 grammi e un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ in rapporto 20:9. Nelle scorse settimane, Evan Blass ha affermato che questo display avrà una frequenza di aggiornamento a 120Hz e un foro centrale per ospitare la fotocamera frontale da 32 megapixel.

Sul retro, invece, nonostante la certificazione non sia precisa in tal senso, ci sarà una tripla fotocamera con sensore principale da 108 Megapixel affiancato da un grandangolo da 16 Megapixel e un teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom ottico 3x. Motorola Edge 20, inoltre, avrà una batteria da 3.760mAh con ricarica rapida, sensore per le impronte e tasto Google dedicato.

Il Motorola EDGE 20 Pro dovrebbe avere un processore octa-core da 3.2GHz, probabilmente uno Snapdragon 870 di Qualcomm, supportato, anche in questo caso, da 6GB/8GB/12GB di RAM e 128GB/256GB/512GB di spazio di archiviazione. Il display è un OLED da 6,67 pollici FHD+ a 120Hz con foro centrale per la fotocamera da 32 megapixel e scanner per le impronte digitali.

Sul retro, come su Edge 20, una tripla fotocamera con sensore principale da 108 Megapixel affiancato da un grandangolo da 16 Megapixel e un teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom ottico periscopico 5x. A completare le specifiche hardware, una batteria da 4.230mAh con ricarica rapida. Le dimensioni sono di 163,3 x 76,1 x 7,9mm per 190 grammi di peso.