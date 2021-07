La Casa di Carta sta ormai volgendo alla fine e i fan sono in trepidante attesa di poter mettere le mani sulla quinta e ultima stagione. Ma già da qualche tempo iniziano ad emergere notizie che di sicuro non renderanno felici gli appassionati. La prima riguarda la distribuzione della quinta stagione.

Lo show infatti verrà reso disponibile al pubblico a partire dal tre di settembre; tuttavia in questa data vedrà la release solo della prima metà della quinta stagione. Per poter gustare il gran finale si dovrà invece attendere fino al tre di dicembre. Le brutte notizie però arrivano anche dalla sinossi ufficiale di questa ultima stagione de La Casa di Carta. A giudicare dalle premesse infatti il lieto fine non è per nulla scornato.

La Casa di Carta: Ecco la sinossi ufficiale

Ecco la sinossi ufficiale dell’ultima stagione de La Casa di Carta che mette in luce tutte le difficolta che i protagonisti della serie Netflix dovranno superare: “La banda è stata rinchiusa nella banca di Spagna per 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il loro momento più buio è alle porte dopo aver perso uno di loro. Il Professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga“.

“Proprio quando sembra che nient’altro possa andare storto, entra in scena un nemico molto più potente di quelli che hanno affrontato: l’esercito. La fine della più grande rapina della storia si avvicina e ciò che è iniziato come una rapina si trasformerà in una guerra”.