La data di uscita dei primi 5 episodi della quinta stagione de La Casa di Carta è imminente. Tutti i fan non vedono l’ora di poter assistere a ciò che succederà alla banda e al Professore. Ma c’è di più. Una grande novità è in arrivo con La Casa di Carta 5. A svelarlo alcuni piccoli dettagli. Sarete in grado di resistere fino al 3 settembre? Scopriamo insieme di cosa si tratta, ma ricordatevi che solo la nuova stagione potrà rivelare la verità.

La Casa di Carta 5: siamo pronti a lasciarci sorprendere

Sarà stata la lunga attesa e i ritardi dovuti alla pandemia da Covid-19, ma le aspettative di tutti in merito ai nuovi episodi de La Casa di Carta 5 sono davvero alte. Siamo quindi pronti a lasciarci sorprendere.

Ormai ogni nuova stagione di questa serie TV Netflix ci ha abituati a cose incredibili. Mai nulla è scontato e l’adrenalina ha un ritmo incalzante dal primo fino all’ultimo episodio. Ad ogni modo, essendo il finale di stagione, la season 5 ha in serbo sorprese davvero incredibili.

Prima fra tutte, il grande ritorno di due tra i personaggi più amati nella storia de La Casa di Carta. Si tratta di Berlino e Nairobi. Pedro Alonso lo abbiamo visto più volte immortalato in alcune foto con gli altri personaggi sul set delle riprese. Quindi possiamo facilmente dedurre che anche l’ultima stagione ha in serbo scene di vecchi ricordi con lui come protagonista.

Anche Alba Flores non poteva lasciare La Casa di Carta così facilmente dopo la morte del suo personaggio. Infatti Nairobi dovrà ancora raccontare molte cose. Preparatevi quindi a emozionanti flashback e forse a una sorpresa davvero incredibile.

Álex Pina ha preparato tutto affinché fosse esplosivo

Proprio Álex Pina, mente pensante e creativa di questo titolo, proprio in merito a La Casa di Carta 5 aveva dichiarato: “Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come sciogliere il gruppo. Come mettere il professore alle corde. Come sviluppare situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato lo vedrete nella stagione 5 seconda parte de La casa di carta. La battaglia raggiunge livelli estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante“.

Prepariamoci quindi ad assistere a quelli che saranno gli ultimi episodi di una serie TV che rimarrà nella storia e che in poco tempo ha raggiunto, solo i primi giorni, 65 milioni di visualizzazioni.

Vi ricordiamo che il 3 settembre è prevista l’uscita dei primi 5 episodi sul catalogo Netflix. Il gran finale invece arriverà in un secondo momento, programmato esattamente per il 3 dicembre di quest’anno.