Le novità per il mese di Luglio sono sempre più ricche per i clienti di Iliad. Per le prossime settimane, il gestore francese conferma la sua tariffa di riferimento, la Flash 120. Il gestore ha quindi deciso di confermare per l’estate questa sua fortunata tariffa, con tante sorprese incluse.

Iliad, ancora a listino la tariffa da 120 Giga con 5G gratis

Il pacchetto della Flash 120 non cambia rispetto alle precedenti settimane. Gli utenti potranno sempre beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione internet. Il costo di rinnovo per la tariffa sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che decidono di attivare questa promozione di Iliad dovranno aggiungere solo ed esclusivamente un extra di 10 euro per le spese di attivazione.

La Flash 120 è una promozione molto vantaggiosa per soglie di consumo e prezzi, ma al tempo stesso rappresenta anche un’occasione imperdibile per i servizi. Ad esempio, gli utenti che optano per questa promozione avranno anche accesso alla tecnologia 5G completamente a costo zero.

Il gestore francese ha deciso di adottare una strategia commerciale diversa rispetto a quella di TIM e Vodafone, senza quindi quote extra per la connessione internet ad alte velocità.

Il 5G di Iliad è ad oggi disponibile in ben 20 città italiane. Il gestore francese ha deciso di coprire in via prioritaria i principali capoluoghi della nazione, tra cui Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Entro il 2022, la lista delle città compatibili con il 5G è comunque destinata ad aumentare anche con centri più periferici.