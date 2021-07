Iliad, come ormai tutti sapranno, è il gestore telefonico virtuale che si è fatto un non grazie alle sue promozioni senza costi nascosti. Le offerte di Iliad infatti sono caratterizzate da un prezzo fisso che non prevede alcuna aggiunta come spesso invece succede con altri operatori. Tra le offerte del catalogo poi, una in particolare è davvero molto allettante. Andiamo a scoprile insieme.

Ecco il catalogo Iliad per l’estate 2021

Iliad Voce

minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili.

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

40 MB di traffico dati per internet

4,99 euro al mese più un contribuito di 9,99 euro una tantum per l’acquisto della SIM

2. Iliad Giga 40

chiamate senza limiti verso tutti i numeri mobili fissi sul territorio nazionale

SMS illimitati verso tutti

40 Giga di traffico dati per la navigazione internet con tecnologia 4G o 4G+

6,99 euro al mese più il contributo per l’acquisto della scheda SIM

3. Iliad Giga 80

chiamate verso tutti, sia fissi che mobili, senza limiti

SMS senza limiti verso tutti i numeri

80 Giga per la navigazione in internet utilizzando la rete 4G o la 4G+

7,99 euro al mese a cui vanno aggiunti ulteriori 9,99 euro una tantum per l’acquisto della scheda SIM

4. Iliad Giga 120