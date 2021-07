La guerra all’ultima novità in quanto a tariffe, tra gli operatori mobili, sta diventando sempre più serrata e Fastweb, in questo periodo, sta proprio dando il meglio. Infatti continua a sorprendere gli utenti anche per tutto il mese di luglio rilanciando una golosa promo. Fantastiche le offerte Fastweb NeXXt Mobile e Mobile Maxi con tanti Giga! Scopriamo insieme i dettagli e il ricco bundle di tutte e due.

Fastweb NeXXt Mobile e Mobile Maxi: non si può desiderare di meglio

Proprio così, le due offerte della famiglia NeXXt Mobile di Fastweb sono eccezionalmente ricche. Non si poteva desiderare di meglio. Inoltre l’operatore mobile, famoso soprattutto per le sue soluzioni super veloci di rete fissa, per tutto il mese di luglio le ha incredibilmente caricate di Giga, raddoppiando le precedenti offerte.

Vediamole nel dettaglio e scopriamo questo ricco banchetto di tariffe mobile davvero ghiotte. Un’occasione da non lasciarsi scappare anche perché incluso con la sottoscrizione c’è un fantastico regalo.

NeXXt Mobile

L’offerta Fastweb NeXXt Mobile, è l’entry level della famiglia. A 7,95 euro al mese, il bundle dell’operatore include:

90 Giga di traffico dati sotto copertura 5G;

di traffico dati sotto copertura 5G; chiamate illimitate verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 SMS verso tutti i numeri di rete nazionale;

verso tutti i numeri di rete nazionale; spedizione e contributo della SIM gratuiti;

3 mesi di Discovery+ inclusi nell’offerta.

Avete proprio capito bene! 90 Giga per navigare in internet con 5G incluso per poter assistere alle Olimpiadi di Tokyo con il famoso servizio streaming di Discovery+.

Fastweb NeXXt Mobile Maxi

L’offerta Fastweb NeXXt Mobile Maxi, invece, spinge la quantità dei Giga contenendo comunque il prezzo. A 10,95 euro al mese, il bundle include:

150 Giga di traffico dati sotto copertura 5G;

di traffico dati sotto copertura 5G; chiamate illimitate verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 SMS verso tutti i numeri di rete nazionale;

verso tutti i numeri di rete nazionale; spedizione e contributo della SIM gratuiti;

3 mesi di Discovery+ inclusi nell’offerta.

Anche in questo caso, come per le promo rete fissa, Fastweb a luglio regala Discovery+. Un’ottima occasione per seguire le Olimpiadi di Tokyo e provare la velocità di connessione e navigazione dell’operatore giallo.