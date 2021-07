Una importante novità interessa tutti i clienti di DAZN. La pay tv streaming, come noto, ha messo le mani sui diritti tv della Serie A. Da Settembre e per i prossimi tre anni sarà proprio DAZN a mostrare in esclusiva tutte le partite del massimo campionato calcistico.

DAZN, i nuovi listini validi dal mese di Luglio

DAZN ha battuto la concorrenza di Sky con un’offerta davvero importante, sotto il punto di vista economico: ben 840 milioni di euro per il suddetto triennio. L’investimento sarà in parte ammortizzato con le spese dei singoli clienti. A partire dal mese di Luglio è infatti previsto un aumento di costo per gli abbonati.

Il nuovo listino di DAZN prevede una tariffa mensile dal valore di 29,99 euro. A differenza dell’anno scorso, quindi, gli utenti si troveranno a pagare una quota superiore di 20 euro. Un promozione molto interessante è stata però lanciata per tutti i nuovi clienti. Chi attiva un profilo con DAZN avrà la possibilità di pagare 19,99 euro per il primo anno, con i mese di Luglio ed Agosto completamente a costo zero.

Restano invariate invece le precedenti condizioni per la tv streaming. I clienti di DAZN potranno continuare a guadare gli eventi in contemporanea su un massimo di due dispositivi. Ogni account potrà avere 6 dispositivi registrati.

Capitolo molto interessante sarà quello relativo alle offerte che DAZN lancerà in associazione con TIM. La pay tv streaming e il gestore italiano a breve presenteranno una promozione che include gli eventi sportivi con la connessione internet Fibra ottica inclusa.