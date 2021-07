DAZN e la Serie A TIM in esclusiva: ecco prezzi e orari delle partite

DAZN ha pronto tutto: la Serie A TIM sta per arrivare ufficialmente in esclusiva totale sui suoi canali. L’azienda è stata infatti in grado di ottenere i diritti TV del campionato di calcio italiano più importante, lasciando a SKY sole tre partite durante ogni weekend in condivisione.

Ciò significa che andrà tutto in onda su quella che è la piattaforma degli ultimi anni, la quale opera in live streaming. Saranno diversi i cambiamenti, come ad esempio i prezzi degli abbonamenti che passeranno da 9,99 € al mese a 29,99 € al mese. Tutti coloro che però si abboneranno fino al 28 luglio avranno l’opportunità di pagare solo 19,99 € al mese per 14 mesi.

Gli orari cambieranno, visto che ci sarà uno spezzatino che vedrò tutte le partite giocate in orari diversi. Ci saranno quattro gare il sabato pomeriggio alle 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Seguiranno cinque gare la domenica alle ore 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. A chiudere il tutto il celebre Monday night alle ore 20:45.

DAZN: tutta la programmazione che avrete in esclusiva, ecco gli sport

Tutta la Serie A TIM, la UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League, la Serie BKT, LaLiga e il calcio internazionale, MotoGP, Moto2 e Moto3. I canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro.

E ancora NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e Indycar