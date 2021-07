Stiamo purtroppo ritornando a parlare di sicurezza stradale e, soprattutto, di auto che presentano dei difetti. Di fatto, sarà capitato a tutti di avere dei problemi con la propria auto, ma in questo caso parliamo proprio di difetti che partono dalla fabbricazione stessa dell’automobile, la quale deve essere richiamata subito in fabbrica.

Questo fenomeno è capitato in due case automobilistiche particolarmente importanti, e ciò era dovuto ad un malfunzionamento di un sistema di sicurezza alla guida in particolare. Le case in questione Honda e Toyota e i problemi riguardavano in particolar modo l’airbag.

Vedendo la situazione più nel dettaglio, sembra, come detto prima, che il tutto ruoti intorno intorno all’airbag, ma con problematiche differenti. Tuttavia, parliamo per entrambe le casistiche di problemi che possono mettere potenzialmente a rischio la sicurezza di tutte le persone che sono in auto. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Auto difettose: problemi agli airbag per Honda e Toyota

Iniziamo parlando dei problemi che riguardano le auto di Honda. A quanto pare, il problema consiste nel fatto che gli airbag delle auto che elencheremo in seguito, si attivano senza un apparente motivo. Quindi, parliamo di un problema molto pericoloso, e i veicoli che l’hanno presentano sono: EV Plus, Odissey, CR-V, Civic e Accord.

Problemi opposti invece per quanto riguarda Toyota. Alcuni veicoli hanno presentato un’interferenza elettrica che non permette l’attivazione del sistema di protezione per i passeggeri durante un possibile incidente. È un guasto sicuramente molto grave, che potrebbe causare non pochi problemi. I veicoli in questione sono: Corolla, Matrix e Avalon.