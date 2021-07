WhatsApp Messenger è croce e delizia dei miliardi di utenti che, nonostante tutto, popolano ad oggi la rinomata piattaforma. Le opinioni divergono e si dividono in virtù delle funzionalità e dell’esigenze di mantenere al segreto le proprie informazioni. Ma quasi nessuno intende rinunciare all’universalità di questo sistema di messaggistica istantanea e condivisione dei contenuti.

In merito alle funzionalità di condivisione si sta discutendo internamente su una serie di modifiche per quanto riguarda la gestione dei video WhatsApp. Scopriamo insieme cosa è emerso dall’analisi della nuova versione Beta portata all’attenzione del pubblico con l’ultima inchiesta di WaBetaInfo.

WhatsApp: interessante la funzione in arrivo per i video

Secondo quanto conferito dalla fonte a breve sarà possibile definire indipendentemente i parametri relativi alla qualità dei video immessi nelle chat tramite la nota piattaforma made by Facebook. In particolare l’inedito aggiornamento WhatsApp in programma con la prossima versione consentirà di scegliere tra diverse opzioni qualitative, tra cui:

AUTOMATICA – sarà l’applicazione a decidere la qualità del video inviati dipendentemente dalla qualità di connessione.

sarà l’applicazione a decidere la qualità del video inviati dipendentemente dalla qualità di connessione. BEST QUALITY – potremo inviare video alla massima qualità disponibile.

potremo inviare video alla massima qualità disponibile. DATA SAVER – opzione che bilancia la qualità rendendo il video dimensionalmente più leggero.

Lo sviluppatore cerca quindi di recuperare terreno sulla concorrenza Telegram e Signal che dopo la modifica alle condizioni della privacy ha guadagnato un bacino di centinaia di migliaia di nuovi utenti in poche settimane. Si preme sull’acceleratore al fine di incentivare un nuovo livello di user experience adeguata alle esigenze delle masse.

Che cosa ne pensate di questo aggiornamento? Lasciateci pure tutte le vostre personali considerazioni al riguardo.