Sarà un’estate caldissima quella di Vodafone che è pronta a recuperare parte del suo pubblico scappato via. Sono state tante infatti le occasioni che si sono parate davanti agli utenti del nostro gestore anglosassone, il quale ha visto scappare via più persone del solito. Ora come ora bisogna quindi valutare, soprattutto perché Vodafone ha scelto di lanciare offerte provenienti dal passato ma con prezzi rivisitati e ribassati. Proprio per questo ecco tre offerte che potrebbero far riscoprire alle persone la voglia di ritornare a far parte del gestore più famoso d’Europa.

Vodafone: queste sono le migliori offerte per tornare

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited