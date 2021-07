L’operatore telefonico Tiscali ha deciso di proporre per quest’estate un super sconto per tutti coloro che attiveranno sia un’offerta mobile sia un’offerta di rete fissa. Si tratta quindi di un’offerta convergente denominata UltraInternet Fibra + Mobile Smart 100 e che permette agli utenti di attivare queste offerte con un super sconto. Vediamo brevemente di che si tratta.

Tiscali propone un super sconto per la sua nuova offerte convergente tra fisso e mobile

Per i mesi estivi, quindi, il noto operatore telefonico Tiscali ha deciso di proporre ai suoi clienti un prezzo super scontato per alcune sue offerte. Nello specifico, tutti gli utenti che decideranno di attivare l’offerta convergente UltraInternet Fibra + Mobile Smart 100 pagheranno il tutto 27,94 al mese per 12 mesi. Se gli utenti non dovessero invece essere interessati all’offerta mobile, potranno attivare solo l’offerta di rete fissa a 19,95 euro al mese per 12 mesi (successivamente il costo sarà pari a 27,94 euro al mese).

Con questa nuova offerta convergente, quindi, gli utenti potranno attivare ad un prezzo scontato sia l’offerta di telefonia Mobile Smart 100 sia l’offerta di rete fissa UltraInternet Fibra. La prima di queste ultime, nello specifico, permette di usufruire di 100 GB di traffico dati per navigare in internet, minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS. La seconda offerta, invece, prevede la Fibra fino a 1 GB con attivazione e linea telefonica incluse. Oltre a questo, sono inoltre inclusi altri servizi, come il modem super WiFi e 2 mesi di Infinity.

Per maggiori dettagli tecnici, vi rimandiamo comunque al sito ufficiale dell’operatore.