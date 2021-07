A decorrere dalla data dello scorso 5 Luglio 2021 il gestore fisso e mobile Tiscali riserva ai nuovi clienti un’offerta dall’alto valore commerciale ad un prezzo altamente competitivo. Le fonti riportano la convergenza delle tariffe verso una proposta decisamente interessante che consente di gestire agevolmente le richieste di connettività sia sul fronte della telefonia di casa che su quella cellulare. Ecco a voi la nuova proposta del gestore.

Tiscali UltraInternet Fibra Fisso + Mobile: prezzo ed info per attivare

Grande tariffa quella concepita da Tiscali per l’estate. Si chiama UltraInternet FIbra e consiste in una proposta commerciale che al suo interno ingloba l’efficacia della Fibra FTTH fino ad 1 Gbps con Modem Super WiFI Gratis e linea telefonica inclusa con chiamate a consumo o 2 mesi di Infinity+ per un bimestre. Il costo non supera i 19.95 euro al mese per i primi 12 mesi.

Al costo aggiuntivo di 3 euro al mese per i primi 12 mesi il cliente ha anche la facoltà di ottenere le chiamate infinite o la scelta di 6 mesi di abbonamento incluso al servizio digitale Infinity+ con Film, Serie TV e tanti contenuti esclusivi sempre aggiornati. Opzione Tiscali Full che dal secondo anno in poi verrà a costare solo 2 euro al mese in più.

All’interno di questo pacchetto, e fermo restando il prezzo di lancio, è prevista anche l’utilizzazione di una SIM prepagata con 100 Giga di traffico 4G LTE incluso al mese e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Per i tradizionalisti della comunicazione non mancano nemmeno 100 SMS verso tutti i numeri in Italia.

“Tiscali viene incontro a tutti i clienti che desiderano avere la comodità di un unico operatore di riferimento e la sicurezza di una connessione veloce, affidabile e sempre disponibile in casa e in mobilità“.