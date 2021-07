TIM lancia una grande battaglia contro Iliad e contro gli altri operatori in estate. Il provider italiano ha deciso di proporre al suo pubblico una serie di vantaggiose iniziative. Le migliori proposte sono dedicate agli utenti che effettuano il cambio di SIM da altro provider: in questo gruppo spiccano le tariffe TIM Wonder.

TIM, le tariffe Wonder per i nuovi clienti in estate

Le TIM Wonder sono la vera sorpresa dell’estate per i clienti di TIM. Il gestore italiano ha pensato a queste proposte in maniera strategica per le operazioni di portabilità effettuate da altro provider. Allo stato attuale queste iniziative non sono invece disponibili per chi già una linea attiva con la compagnia italiana.

La prima versione della tariffa TIM Wonder prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo ogni mese è di 9,99 euro.

La seconda variante della tariffa TIM Wonder prevede un costo mensile sempre dal valore di 9,99 euro. Il pacchetto dei consumi è però leggermente inferiore, con i clienti che ricevono minuti e SMS senza limiti per chiamate e messaggi più 50 Giga per internet con le reti del 4G.

Ci sono importanti vantaggi per i clienti che decidono di attivare un piano con TIM nel corso di queste settimane. Il gestore infatti prevede costi bloccati durante il primo semestre di abbonamento. Per i primi sei mesi quindi previsto lo stop ad ogni tipo di rimodulazione. I clienti interessati all’attivazione possono chiedere maggiori informazioni negli store ufficiali dell’operatore italiano.