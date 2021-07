Sony nelle ultime ore pare che abbia rivelato data e ora del suo prossimo State of Play, il quale è davvero dietro l’angolo. L’evento, infatti, andrà ufficialmente in onda giovedì 8 luglio dalle 23 ora italiana. Sei pronto per seguirlo?

Tuttavia, è meglio andarci piano per quanto concerne le aspettative: di fatto, per via del periodo in cui avviene, ossia quello dopo all’E3 dove Sony non ha partecipato. Intanto, Nintendo e Microsoft vi hanno partecipato, quindi i fan sono in grande attesa.

Dunque, la community è in attesa di una risposta importante con annunci altrettanto importanti, ma forse non sarà questa l’occasione adatta. Infatti, lo State of Play avrà una durata di circa 30 minuti. Dunque, sono ben pochi per pensare ad un evento in grande come quello fatto dal colosso di Redmond con Bethesda.

A new State of Play arrives this Thursday. Tune in for a Deathloop gameplay deep dive, plus lots of updates on indies and exciting third-party games. https://t.co/oCn4suuAuu pic.twitter.com/KCP0WfHGYX — PlayStation (@PlayStation) July 6, 2021

Sony State of Play: le novità dell’evento

In più, fino a questo momento, sappiamo che 9 minuti saranno investiti per il gameplay di Deathloop e in più Sony, al fine di evitare delusioni, ha anticipato che nello show non ci saranno né Horizon Forbidden West, né il prossimo God of War e né il nuovo visore PlayStation VR per la realtà virtuale.

Dunque, pare che non ci sia spazio per uno dei titoli di cui tanto si è parlato in questi mesi e che veniva associato ad uno State of Play nel mese di luglio, ossia Final Fantasy XVI. Infine, per concludere, diciamo che oltre a Deathloop, ci saranno anche giochi indie e aggiornamenti su una serie di titoli delle terze parti in bella mostra (al momento però non meglio precisati).