Sky è nel bel mezzo di un processo di trasformazione interna. Senza la Serie A in esclusiva per il prossimo triennio, la pay tv dovrà in un certo senso reinventarsi. Se l’impegno per i diritti tv resta costante (Sky ha comunque acquisito i diritti per le prossime tre stagioni di Champions League), l’azienda guarda anche oltre con la presenza delle tariffe legate alla Fibra Ottica.

Sky, le tariffe quasi a costo zero per tutti gli abbonati

L’operatore Sky WiFi è operativo da più di un anno. Nel corso di questi mesi, già tante persone hanno deciso di attivare un piano per la telefonia fissa con la media company britannica. Così come già previsto in Regno Unito e Irlanda, le migliori tariffe per la Fibra ottica sono dedicate ai clienti più fedeli. Per accedere a queste promozioni è necessario confermare la propria iscrizione alla piattaforma Extra.

Di base, tutti i clienti che hanno un abbonamento lungo da almeno un anno con Sky potranno accedere alla Fibra ottica con tre mesi a costo zero. Gli utenti della pay tv, invece, avranno ben sei mesi a costo zero con un piano attivo da più di sei anni.

Se queste promozioni sono legate ai vecchi clienti, la media company attiva per la tv satellitare guarda anche ai nuovi abbonati con la presenza di promozione all inclusive altrettanto vantaggiose. Ad oggi, la migliore tariffa di Sky prevede un costo base di 39,99 euro. A questo costo, gli utenti riceveranno i canali del ticket Intrattenimento più la telefonia con la Fibra ottica.