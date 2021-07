Sex/Life: nulla è ancora perso, prossimamente potrebbe arrivare la seconda stagione

Sex/Life è la serie che nell’ultimo periodo ha fatto innamorare migliaia di persone. Grazie alla sua trama travolgente, gli spettatori ne sono rimasti soddisfatti tanto da volerne una seconda stagione. Ebbene, dopo quasi due settimane dalla sua uscita, è arrivato il momento di dissetare le bocche asciutte con questa notiziona.

Sex/Life: la dichiarazione scioccante arriva direttamente dai produttori

La storia narrata in Sex/Life vede al centro Billie, una donna ribelle, moglie e madre in una cittadina del Connecticut, con un passato difficile (ma ben nascosto) alle sue spalle e all’interno di una vita coniugale apparentemente perfetta. Ciononostante la donna sfoga tutti i suoi pensieri e ricordi in un diario, raccontando e fantasticando anche sul suo ex ragazzo sexy, Brad. La vicenda si complica quando il marito, trovato il diario, la sottoporrà ad un bivio: salvare il matrimonio ed essere contenta della vita che ha o cambiarla definitivamente?

Sex/Life nasconde un messaggio molto importante, spiegato nel dettaglio dalla showrunner Stacy Rukeyser. “Era previsto che ci fosse una realizzazione scioccante per Billy. Ama entrambi i suoi figli ma mentre gli altri genitori sembrano soddisfatti dalla loro vita, per lei non è sufficiente. C’è quest’altra parte di lei, più sexy, più selvaggia e libera che vuole esplorare”, ha commentato. “Questo è un messaggio importante della serie: affermare che tutte le donne dovrebbero essere celebrate e apprezzate e accudite dai loro partner. È una liberazione, in un certo senso, quando lei corre attraverso New York, e c’è un mix di emozioni”.

Parlando della reazione di Brad, la showrunner ha detto: “Non so cosa le dirà Brad. Lui le ha davvero dato il suo cuore e le ha proposto un lieto fine, ma non è quello che lei gli sta proponendo. Non sono sicura che Brad dirà di sì o no. Ma è quello che speriamo di avere la possibilità di esplorare nella seconda stagione“.