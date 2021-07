Nella sfera dei simulatori calcistici i ruoli di primo piano sono senz’altro svolti da FIFA e PES, che da sempre si contendono l’intero mercato dello spazio gaming. L’ardua contesa pare si possa finalmente risolvere in luogo di quello che appare un rumor davvero ragguardevole. Sembra che Pro Evolution Soccer possa diventare Gratis per una strategia vincente che affosserebbe una volta per tutte il contendente FIFA. Scopriamo che cosa si è detto.

PES 2022 Gratis contro FIFA 22

L’indiscrezione giunta nel corso delle ultime ore, il titolo eFootbal PES 2022 potrebbe adottare un nuovo modus operandi commerciale garantendo l’accesso free-to-play al simulatore calcistico più amato di sempre nella nuova versione.

La consueta ed infinita sfida contro FIFA continua ma qualcosa sembra voler cambiare radicalmente rispetto al passato. In attesa di interagire con le ambientazioni e le strategie di gioco del nuovo capitolo è giunto l’inaspettato update a sorpresa per PES 2021.

Per la versione del 2022 in arrivo la strategia si posizionerebbe in linea con l’andamento del mercato che punta ad accrescere con regolarità il bacino di seguaci. Konami, che ha di recente palesato una certa flessibilità, si starebbe quindi preparando a concedere PES Gratis sotto gli occhi di videogiocatori increduli. Il rientro costi potrebbe manifestarsi con le micro transazioni.

In merito a quanto sopra ascritto non esistono conferme ufficiali. Trattasi, di fatto, si mere indiscrezioni che, se confermate, potrebbero effettivamente rappresentare la chiave di volta commerciale per la rivalsa su FIFA 22.

Si ricorda che il nuovo capitolo calcistico verrà spogliato del mistero il prossimo 21 Luglio 2021 con il publisher a tu per tu con il pubblico che, nell’occasione, potrebbe finalmente scoprire la nuova strategia.