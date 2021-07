Di sicuro uno degli show più amati degli ultimi anni La Casa di Carta sta ormai volgendo alla sua conclusione. La quinta stagione de La Casa di Carta sarà divisa in due blocchi; il primo disponibile a partire dal 3 settembre su Netflix mentre il secondo verrà rilasciato il 3 dicembre con il gran finale dello show. Tuttavia i fan cominciano ad essere in apprensione; negli ultimi tempi infatti sono iniziate a circolare delle discrezioni riguardanti il finale.

Pare infatti che, chi spera in un lieto fine per la serie spagnola potrebbe rimanere molto deluso. A rafforzare questa possibilità anche la sinossi ufficiale della quinta stagione; una premessa che lascia tutti i fan con il fiato sospeso, l’intera banda infatti sembra doversi preparare alla sfida più grande mai affrontata.

La Casa di Carta 5: la sinossi getta un’ombra sul finale

Ecco la sinossi ufficiale de La Casa di Carta 5: “ La banda è stata rinchiusa nella Banca di Spagna per oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il loro momento più buio è alle porte dopo aver perso uno di loro. Il Professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga”.

Come se non bastasse però le cose sembrano volgere al peggio per i protagonisti della serie Netflix: “Propio quando sembra che nient’altro possa andare storto, tre in scena un nemico molto più potente di quelli che hanno affrontato: l’esercito. La fine della più grande rapina della storia si avvicina e ciò che è iniziato come una rapina si trasformerà in una guerra”.