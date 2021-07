Iliad si gioca tutto con la Giga 120: c'è il 5G ad un prezzo bomba

Anche questa volta Iliad è riuscita a prendersi l’estate, battendo tutte le altre aziende che stanno cercando di avviare la loro campagna promozionale estiva. Gli utenti che vogliono cambiare gestore si rifanno prima di scrutare le altre offerte al noto provider proveniente dalla Francia ma che oggi è italiano a tutti gli effetti.

Il grande merito di Iliad è quello di riuscire a produrre offerte con tanti contenuti ma soprattutto con prezzi molto bassi che durano nel tempo. Questi in realtà non cambiano mai e non sono soggetti a rimodulazioni, contrariamente a quanto accade alle grandi aziende. Durante gli ultimi tempi si era parlato molto dell’ultima offerta da 120 giga che includeva anche il 5G, la quale è ufficialmente scaduta lo scorso 30 giugno. In realtà questa è ritornata con un nuovo nome, il quale in questo caso darebbe a tutti l’opportunità di sottoscrivere la promo quando si vuole, visto che non c’è scadenza.

Iliad: l’offerta da 120 giga cambia nome e ritorna per sempre, ecco cosa include

Stavate aspettando un segnale da Iliad per quanto riguarda l’offerta da 120 giga? Eccovi serviti.

Il nostro provider proveniente dalla Francia a scelto di lanciare di nuovo l’offerta cambiando il suo nome. Questa ora si chiama Giga 120, ma di certo non cambia nell’offerta di contenuti e del prezzo mensile che resta fisso a 9,99 € al mese per sempre. Ricordiamo che al suo interno i contenuti sono un vero e proprio punto di forza. Si tratta infatti di minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 120 giga in connessione 5G per navigare sul web.