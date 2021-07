Iliad ha stupito ancora una volta il pubblico confermando la sua tariffa Flash 120. Gli abbonati che scelgono questa tariffa avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS senza limiti e 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, anche a Luglio c’è la Flash 120, ma niente cambio tariffa per i vecchi clienti

La Flash 120 è senza dubbio una delle migliori opportunità per i clienti che decidono di effettuare il cambio operatore. Allo stato attuale però c’è una forte limitazione per la promozione più importante di casa Iliad. Il gestore francese, infatti, prosegue con la sua politica commerciale che prevede il mancato servizio del cambio tariffa.

Tutti gli utenti che attivano un profilo commerciale con Iliad dovranno accettare la corrispondenza unica che si viene a creare tra il piano tariffario e la ricaricabile prescelta. Questa condizione ha creato nel corso dei mesi una categoria di utenti particolarmente svantaggiati. Gli utenti che nei primi mesi di vita dell’operatore hanno attivato le tariffe Giga 50 o Giga 40 ora non hanno la possibilità di attivare la promozione Flash 120, migliore rispetto alle precedenti offerte sia per soglie di consumo che per prezzi.

Allo stato attuale, quindi, le condizioni per i clienti di Iliad sono molto stringenti. Gli abbonati che intendono attivare la Flash 120, partendo da un piano già attivo, devono procedere con un processo molto macchinoso. In primo luogo, gli utenti dovranno effettuare l’attivazione di una nuova rete ed in secondo luogo dovranno anche dotarsi di un nuovo numero di telefono.