Iliad: l’operatore Free Mobile regala per la prima volta uno smartphone ai suoi clienti

Stiamo parlando di Free Flex, la campagna che vi permetterà di ottenere un telefono nuovo di zecca in leasing, pagandolo a rate per 24 mesi. La promo è già disponibile per tutti, clienti e non, a soli 9,99 euro al mese per chi è cliente Freebox Pop, mentre chi si serve di Freebox, avrà a che fare con cifre che ammontano a 15,99 euro mensili. I prezzi salgono ulteriormente fino alla cifra di 19,99, per chi non rientra fra i clienti abbonati alla promozione Freebox. Anche tutti coloro che usufruiscono di Série Free, potranno utilizzare la tariffa a 9,99 euro al mese per un anno. Nell’offerta non sono compresi i costi di assicurazione.

Iliad: agevolazioni di Free Mobile, chi può usufruirne? Con l’acquisto dello smartphone, il costo rimarrà identico a coloro che decidono di comprarlo in una soluzione unica fin dal primo istante. Ovviamente il cliente potrà accedere ad una prova del dispositivo, che verrà aiutato da un consulente alla vendita. Tutto questo online attraverso la prenotazione sul sito di Free Mobile. L’obiettivo? Contribuire all’acquisto dello smartphone, ma anche alla distribuzione su più larga scala e a condizioni più accessibili. Free Flex, in 24 mesi e con lo stesso prezzo non avrà alcun costo aggiuntivo. Si potrà inoltre procedere all’acquisto prima dei 24 mesi, saldando gli ultimi canoni mensili rimasti. Questi ultimi rimarranno separati dai pagamenti delle rate di leasing per lo smartphone. L’acquisto potrà essere esercitato tramite l’area clienti sul sito di Free Mobile. Ad ogni modo, dopo i 24 mesi il cliente ha la possibilità di decidere se restituire il telefono, o prolungare il leasing senza alcun impegno.