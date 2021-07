Si prospettano alcune novità per i clienti Iliad, in particolare per coloro che si servono dei servizi di pagamento automatici messi a disposizione dall’operatore per rendere più semplici e puntuali i pagamenti delle offerte sottoscritte.

Vi ricordo che l’operatore in questione, il prossimo mese terrà un nuovo evento dove, probabilmente, andrà a parlare dell’arrivo della rete fissa nel nostro Paese. Scopriamo ora i cambiamenti nel sistema dei pagamenti automatici.

Iliad: cambia i sistemi dei pagamenti automatici

Iliad infatti sta aggiornando i suoi sistemi di gestione dei pagamenti automatici, e pertanto sta richiedendo ai suoi utenti che se ne servono di aggiornare le informazioni per i pagamenti digitali. La richiesta di Iliad ai suoi clienti sta arrivando via email, con la quale viene richiesto di inserire nuovamente i dati delle carte di pagamento per saldare i rinnovi automatici delle offerte.

L’aggiornamento ai sistemi apportato da Iliad ha lo scopo di incrementare il livello di sicurezza. È importante assicurarsi, soprattutto in casi come questi in cui vengono richiesti i dati di pagamento, che la richiesta provenga effettivamente da Iliad. Pertanto verificate l’indirizzo email e se avete dei dubbi non esitate a contattare il servizio clienti dell’operatore prima di qualsiasi operazione.

Vi ricordo che le offerte attualmente proposte dall’operatore sono davvero molto vantaggiose, sia per i clienti che effettuano la portabilità, sia per quelli che cambiano il proprio numero, attivandone uno nuovo di Iliad. Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.