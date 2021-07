Uno dei giochi più venduti forse della storia è senza alcun dubbio Grand Theft Auto 5, il gioco prodotto da Rockstar Games ha infatti attraversato numerose annate passando su ben due generazioni di piattaforme, PS3-PS4 e Xbox 360-Xbox One, apprestandosi ora ad un altro passaggio, ovvero quello su PS5 e Xbox One Series X, arrivando dunque sulla terza generazione in ordine cronologico.

Il gioco è ovviamente molto apprezzato per tutte le sue caratteristiche, tra le quali però annoveriamo anche la presenza di numerosi elementi misteriosi che da sempre incuriosiscono gli appassionati che dunque si lanciano all’esplorazione della mappa in cerca di tutti i dettagli di interesse.

A quanto pare proprio un nuovo elemento di gioco di questo tipo è giunto agli occhi dei videogiocatori, si tratta di un elemento nascosto negli abissi, vediamo di cosa si tratta.

Elemento inquietante

GTA 5 è stato rilasciato nel 2013 e a distanza di quasi 10 anni i videogiocatori sono davvero molto attivi, non passa giorno senza che non venga scoperto un nuovo segreto, come accaduto a quanto pare anche per questo utente Reddit, il quale ha trovato una sorpresa non proprio gradevole, nel dettaglio si tratta di una musica molto inquietante, un tappeto musicale composto da suoni disturbanti che è venuto a galla mentre l’utente sfruttava un bug per allontanarsi il più possibile dalla mappa nuotando sott’acqua.

In molti hanno provato a dare una spiegazione a quanto udibile, c’è che pensa che si tratti dei suoni legati al sottomarino Kosatka, un DLC acquistabile in GTA Online, che vengono riprodotti sovrapposti a causa di qualche glitch sconosciuto.