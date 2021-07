A partire dal 5 luglio 2021, Fastweb ha fatto sì che fosse disponibile per tutti gli utenti una promozione nuova e dedicata a tutti i nuovi e vecchi clienti, sia per quanto riguarda la rete fissa che per quanto concerne quella mobile. Inoltre, questo servizio regala 3 mesi gratis del servizio streaming Discovery+.

Quindi, oltre ad aver rinnovato le sue offerte per rete mobile di punta, l’operatore oggi ha anche lanciato una nuova promozione che permette di avere l’abbonamento completo di Discovery+ gratis per ben 3 mesi, allo stato attuale dal valore di 7,99 euro al mese. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Fastweb: regalo di ben 3 mesi di Discovery Plus

La promo è inclusa con tutte le nuove attivazioni delle offerte di rete fissa Fastweb NeXXt Casa e in tutte le offerte di rete mobile, come ad esempio le NeXXt Mobile, NeXXt Mobile Maxi e NeXXt Mobile Dati. Anche se, i già clienti Fastweb, sia per quanto concerne la rete fissa che rete mobile, hanno la possibilità richiedere i 3 mesi gratis di Discovery+ tramite il programma di fidelizzazione FastwebUP.

Dunque, tutti i nuovi clienti di rete fissa o di rete mobile Fastweb che avranno attivato un’offerta dal 5 Luglio 2021, avranno la possibilità di riscattare il codice promozione di Discovery+ direttamente tramite l’Area Clienti MyFastweb. Subito dopo aver attivato l’offerta, il cliente potrà registrarsi e accedere all’Area Clienti MyFastweb con le credenziali ricevute via SMS.

Arrivati fin qui, il nuovo cliente Fastweb potrà riscattare fin dal primo momento il voucher promozionale che regala 3 mesi di Discovery+. In questo modo, si potrà utilizzare il servizio streaming senza aspettare l’attivazione della linea fissa o mobile di Fastweb. Quando finiscono i tre mesi gratuiti, l’abbonamento non si rinnoverà in automatico, ma si potrà comunque decidere se continuare o meno.