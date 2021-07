Dal prossimo mese di agosto la Serie A TIM finirà ufficialmente per intero nelle mani di DAZN, Famosissimo colosso della TV a pagamento che si occupa di live streaming. Saranno tanti i cambiamenti che verranno portati, in primis su quelli che sono i prezzi degli abbonamenti mensili. Tutti coloro che sono abituati a pagare 9,99 € al mese, dovranno dimenticare questa usanza. L’azienda ha infatti risposto un innalzamento dei prezzi in seguito all’aumento della programmazione. Si arriva quindi a 29,99 € al mese di abbonamento completo, con alcuni vantaggi per chi si abbona fino al 28 luglio. In questo caso infatti il prezzo scenderà a 19,99 € per 14 mesi prima di arrivare poi al prezzo completo.

Per quanto riguarda gli orari ci saranno grandi cambiamenti, il che ha suscitato numerose polemiche da parte degli utenti chiama nel calcio. Ci saranno quattro gare il sabato pomeriggio alle 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Seguiranno cinque gare la domenica alle ore 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. A chiudere il tutto il celebre Monday night alle ore 20:45.

DAZN: questo è quello che potrete vedere con i nuovi abbonamenti

Tutta la Serie A TIM, la UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League, la Serie BKT, LaLiga e il calcio internazionale, MotoGP, Moto2 e Moto3. I canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro. E ancora NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e Indycar.