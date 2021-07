CoopVoce: le tre offerte EVO che sfidano TIM, fino a 50GB in 4G

Quello che un tempo poteva risultare di poco conto nel mondo della telefonia mobile, oggi riveste un ruolo abbastanza importante. Il riferimento è in merito a tutto ciò che riguarda il mondo dei gestori virtuali, i quali sono in netta risalita rispetto agli ultimi anni.

Prima tutti tendevano ad evitarli per la carenza di qualità ma anche per la carenza di quantità dei contenuti. Oggi queste due mancanze non esistono più e si sono tramutate in vere e proprie peculiarità dei tanti gestori che popolano il panorama italiano. CoopVoce risulta uno dei più attivi grazie alla sua continua propensione al lanciare offerte, le quali mostrano sempre tanti contenuti ma anche prezzi molto interessanti. Durante l’ultimo periodo infatti sarebbero state presentate di nuovo le tre promo della linea Evolution, quelle che già durante gli scorsi mesi avevano portato grossi benefici in termini di nuovi utenti al provider.

CoopVoce: le promo Evolution sono ancora disponibili al solito prezzo e con gli stessi contenuti

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS