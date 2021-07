La casa automobilistica BMW ha da poco presentato ufficialmente sul mercato il suo nuovo scooter elettrico. Stiamo parlando, in particolare, del nuovo BMW CE 04, il quale mantiene pressoché immutato il suo aspetto estetico rispetto a quanto avevamo visto in un precedente concept. Una delle sue peculiarità, però, è la presenza di una grande autonomia.

BMW ufficializza il nuovo scooter elettrico BMW CE 04

Come già accennato, la casa automobilistica BMW ha ufficializzato dopo diverse indiscrezioni il suo nuovo scooter elettrico. BMW CE 04, nello specifico, dispone di linee estetiche piuttosto particolari. A detta dell’azienda, queste ultime “incarnano una nuova forma di mobilità urbana su due ruote ed interpretano uno stile innovativo che suscita emozioni verso questa nuova tecnologia di guida, rendendo lo scooter immediatamente riconducibile alla famiglia BMW Motorrad.”

Una delle sue peculiarità risulta essere l’autonomia. Grazie alla presenza di una batteria da 8,9 kWh o 6,3 kWh, infatti, il nuovo scooter elettrico è in grado di camminare su strada rispettivamente per 130 km e 100 km. Presente poi sotto alla scocca un motore elettrico da 42 CV con 62 nm di coppia che permette di raggiungere una velocità massima di 130 km/h. Non manca poi la strumentazione digitale con uno schermo da 10,25 pollici e gruppi ottici con tecnologia LED. Il prezzo di vendita del nuovo BMW CE 04 sarà distribuito ad un prezzo di 12.550 euro.

Il CEO di BMW, ovvero Oliver Zipse, ha così commentato: “Il BMW CE 04 è la nostra nuova electric star per la città. Combina una guida elettrica con l’emozione e il divertimento motociclistico. La tecnologia più recente e le migliori celle della batteria, che forniscono energia anche alla BMW iX. Proprio come il CE 04, tutti i futuri nuovi modelli BMW Motorrad per la mobilità urbana saranno puramente elettrici.”