Nelle ultime settimane, ci sono state diverse segnalazioni sulla prossima serie Xiaomi Mi 12. Secondo quanto riportato, lo Xiaomi Mi 12 potrebbe essere il primo smartphone ad utilizzare il nuovo SoC Snapdragon 895. Ricordiamo che lo Xiaomi Mi 11 è anche il primo smartphone ad utilizzare il SoC Snapdragon 888. Si ipotizza che gli smartphone con questo chip verranno lanciati già a dicembre di quest’anno. Lo Xiaomi Mi 11 con SD888 è stato lanciato ufficialmente a dicembre 2020.

Al momento, il nome del prossimo chip di punta di Qualcomm non è ufficiale. Tuttavia, riteniamo che, considerando il nome abituale di Qualcomm, dovrebbe essere lo Snapdragon 895. Dopo il Qualcomm Snapdragon 865, l’azienda avrebbe dovuto lanciare il SoC Snapdragon 875. Tuttavia, la società ha scelto di denominare questo chip Snapdragon 888. Qualcomm afferma che il numero ‘888’ è un numero fortunato in Cina.

Xiaomi Mi 12 potrebbe debuttare con lo Snapdragon 895

Tuttavia, Xiaomi non sarà l’unica azienda a provare a lanciare questo processore. In precedenza, Chen Jin, direttore generale del dipartimento di telefonia mobile di Lenovo in Cina, ha rivelato che il nuovo smartphone Lenovo (o Motorola) con processore Qualcomm Snapdragon 895 sarà rilasciato prima di Capodanno 2022. Ciò significa che la nuova ammiraglia di Lenovo arriverà in Dicembre 2021.

Dal rapporto disponibile finora, la serie Xiaomi Mi 12 arriverà anche con enormi miglioramenti nel reparto fotocamera. Inoltre, il sensore supporterà anche la tecnologia a 16 pixel in uno per ottenere l’equivalente di effetti di ripresa da 12 MP. Sará migliorata anche la capacità di acquisizione delle immagini. Ciò consentirà alla fotocamera di ottenere i migliori effetti di ripresa sia di giorno che di notte.